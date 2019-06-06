Банк ДОМ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме представил моментальную мультивалютную карту, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Карта активируется моментально — онлайн через мобильное приложение. После активации деньги можно зачислить сразу через банкомат на стенде или переводом с другой карты. После этого ей можно пользоваться как обычной банковской картой, оплачивать покупки в разной валюте без потерь при курсовой разнице и получать за них кэшбэк 1%», — говорится в пресс-релизе.



Карта выпущена лимитированным тиражом 2 000 штук специально для форума. Получить предоплаченную карту может любой желающий на стенде Банка ДОМ.РФ в едином выставочном пространстве институтов развития «Russia Extends».