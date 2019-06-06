В 2022 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует полностью вернуть предоставленные Центробанком кредиты, сообщил журналистам глава АСВ Юрий Исаев.

«На сегодняшний день мы уже отдали более ста миллиардов рублей займов ЦБ, последний год с лишним денег не одалживали, но все равно еще много должны», — сказал он.

«Пока тенденция такая, что мы должны в 2022 году с этими кредитами рассчитаться», — добавил Исаев.