Госкорпорация «ВЭБ.РФ» создала совет казначеев для координации собственной финансовой политики вместе с институтами развития — Российским экспортным центром (РЭЦ), институтом развития жилищной сферы «ДОМ.РФ» и Корпорацией МСП, поддерживающей малый бизнес, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

После прихода бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова на пост главы ВЭБа госкорпорация стала координатором других институтов развития. ВЭБ может выступать маркетмейкером при размещении ценных бумаг институтов развития (держателем для последующей продажи), проводить с ними сделки РЕПО или брать на себя часть функций по риск-менеджменту, говорит Полубояринов.

В координационный совет вошли финансовые директора, казначеи и рисковики ВЭБа и других институтов. Возглавил его Полубояринов.



Но в ситуации с другими институтами развития есть существенные отличия. «ДОМ.РФ» и Корпорация МСП принадлежат Росимуществу, это отдельные корпорации со своей отчетностью, и, в соответствии с законом об инсайде, они не имеют права согласовывать финансовые операции с ВЭБом. РЭЦ — «дочка» ВЭБа, но у госкорпорации были планы передать ее государству. Речь идет только о координации, уверяет Полубояринов: «Мы нашли несколько областей, где мы друг другу полезны».

Чтобы координировать работу на финансовых рынках, участникам совета пришлось подписать договоры о конфиденциальности. «Затем нужно было юристам и службе безопасности проверить, чтобы наше общение не подпадало под инсайд, под нарушение законов о ценных бумагах и ряда других», — объясняет Полубояринов. «Никакого заранее планируемого размещения нет. В подписанных договорах четко прописано, что можно, что нельзя», — добавил он.



