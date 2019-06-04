Российские пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев на круглом столе в рамках Международного салона «Комплексная безопасность-2019».

«Планируется, что с 2020 года мы приступим к реализации пилотного проекта. Планируется, что в нем будут участвовать более пяти тысяч человек», — сказал он.

Кобзев пояснил, что сейчас сотрудники МЧС в зависимости от формы службы могут получить единую социальную выплату для приобретения жилья или иную помощь. По его словам, на получение единой выплаты имеют право 11 тыс. человек.

Он пояснил, что концепция льготной ипотеки предусматривает следующий механизм: 30% будет вносить государство, остальную сумму выплачивает сотрудник по ставке 6%. Замглавы МЧС отметил, что сотрудник также сможет сделать первоначальный взнос из собственных средств, ставка по ипотеке также в этом случае будет составлять 6%.