Повысить прозрачность лизинговой отрасли РФ можно без введения специального регулирования; лизинговые компании считают, что будет неправильно относить их к некредитным финансовым организациям, и в качестве своего потенциального регулятора видят не Центробанк, а Минфин. Это следует из резолюции Девятого ежегодного съезда лизинговой отрасли России, который прошел 31 мая в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на сайте Объединенной лизинговой ассоциации.

В ОЛА напоминают, что Министерство финансов и Центробанк РФ запустили институциональную реформу лизингового рынка в начале 2016-го. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности», внесенный правительством РФ, был принят Госдумой в первом чтении 22 января 2019 года; комитетом по финансовому рынку готовятся поправки ко второму чтению.

«Рассмотрев проект закона ко второму чтению, можно говорить о том, что ряд изменений, внесенных в текст законопроекта, существенно изменяют первоначальную концепцию закона, не способствуют развитию рынка в принципе и ухудшают положение участников лизингового рынка», — полагают участники съезда.

В числе своих ключевых замечаний к законопроекту они указывают неопределенность критериев отнесения лизинговых компаний к специальным субъектам лизинговой деятельности (ССЛД), в том числе вследствие неопределенности перечня мер государственной поддержки, и невозможность применения механизма ускоренной амортизации как меры господдержки лизинговой деятельности (в резолюции приводится подробная аргументация по этому пункту).

«Выборочное предоставление льгот, зависимость права на применение коэффициента ускоренной амортизации от ряда событий, о которых лизингодатели и лизингополучатели не могут быть своевременно уведомлены, приведут к хаосу на рынке лизинга и многочисленным судебным спорам как между сторонами договора лизинга, так и между сторонами договора лизинга и контролирующими органами», — считают участники съезда ОЛА.

Также в резолюции говорится, что лизинговое сообщество продолжает выступать против отнесения лизинговых компаний к некредитным финансовым организациям (НФО) и переводу их на новые правила учета. Это связано с масштабными сложностями перехода и необходимостью полной замены учетных систем, что влечет расходы для лизинговых компаний.

Во избежание дестабилизации лизинговой отрасли участники съезда просят инициаторов реформы лизинга «обеспечить минимальное изменение частно-правового регулирования лизинговой деятельности, избежав внесения изменений в Гражданский кодекс РФ». В профильной ассоциации напоминают, что советом ОЛА 23 сентября 2018 года была принята консолидированная позиция о возражениях против исключения параграфа «Финансовая аренда (лизинг)» из главы 34 ГК РФ «Аренда», а также изменения природы лизинга с арендных взаимоотношений на финансовые.

Участники съезда констатируют, что уже сейчас лизинговая отрасль характеризуется высоким уровнем контроля. Одним из направлений является регулирование рынка лизинга через кредиторов. «Обеспечение стабильности лизингового рынка уже достигается тем, что ЦБ РФ регулирует правила кредитования лизинговых компаний, правила эмиссии облигаций и правила раскрытия финансовой отчетности заемщиков денежных средств. Повышение требований ЦБ РФ к кредитованию лизинговых компаний обеспечит полную стабильность, так как через эти каналы происходит 95-процентное покрытие рынка», — поясняют в ОЛА. Кроме того, 72% рынка находится под контролем и управлением государства, указывает ОЛА со ссылкой на результаты исследования Федеральной антимонопольной службы.

«Дополнительная прозрачность отрасли может быть достигнута посредством расширения уже действующих механизмов без введения специального регулирования. Рынок активно развивается и является одним из самых прозрачных. Он доказал свою состоятельность и роль в развитии экономики России. Цели дополнительного повышения прозрачности и формирования благоприятной операционной среды могут быть достигнуты внесением изменений в действующие нормативные акты», — заключают участники мероприятия ОЛА.

В числе прочего они просят инициаторов реформы изучить опыт Белоруссии — на сегодняшний день это единственная страна на евразийском пространстве, где введено регулирование лизинговой деятельности, но при этом лизинговые компании не относятся к НФО.

Кроме того, участники съезда намерены обратиться в Министерство финансов РФ «с просьбой рассмотреть возможность изменения предполагаемого регулятора на Минфин РФ».



Напомним, в настоящий момент предполагается, что регулятором лизинговой отрасли будет выступать Банк России.