Сургутнефтегазбанк предлагает оформить карту Mastercard Gold по тарифному плану «Микс» .

Плата за выпуск и обслуживание не взимается .

На остаток средств клиента на карточном счете начисляется 7,1% годовых в первый месяц и далее при условии увеличения среднедневного остатка на 10% и более в текущем календарном месяце по сравнению с предыдущим, при невыполнении условий — 5% годовых. Проценты начисляются на сумму до 1 млн рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций — 4%.

Плата за СМС-информирование составляет 70 рублей в месяц. Срок действия карты — пять лет.



«К плюсам данного продукта можно отнести бесплатное обслуживание и начисление процентов на остаток, но следует обратить внимание на высокую комиссию за снятие наличных, которая также взимается и в устройствах Сугрутнефтегазбанка», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

