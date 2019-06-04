Агентство по страхованию вкладов за I квартал собрало с банков в фонд страхования вкладов 48,27 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель агентства.

За IV квартал 2018 года сборы составили 42,54 млрд рублей.

В поступлениях за январь — март этого года впервые учтены взносы за средства малых предприятий, которые стали страховаться с 2019 года. За деньги малого бизнеса банки заплатили в ФСВ 4,8 млрд рублей, или 10% от общей суммы, сообщил представитель АСВ.



Теперь под защитой системы страхования вкладов находится 29,3 трлн рублей, размещенных на 589 млн счетов физических лиц (включая 549 млрд рублей на 2,9 млн счетов индивидуальных предпринимателей), а также 2,92 трлн рублей на 2,6 млн счетов малых предприятий, привел представитель АСВ данные на 1 мая.