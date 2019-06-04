Крупнейший российский негосударственный пенсионный фонд — НПФ Сбербанка хочет расти в сегменте корпоративных пенсионных программ (КПП) и в настоящее время рассматривает возможность покупки НПФ с развитыми программами, пишет «Коммерсант».

О том, что НПФ Сбербанка планирует неорганический рост, газете рассказали три человека, близких к фонду, его контрагент и собеседник, близкий к возможному объекту покупки. Источники издания сообщили, что в качестве объекта для поглощения рассматриваются несколько довольно крупных фондов. В частности, они называют НПФ «Алмазная осень», «Атомгарант» и Национальный НПФ. Однако это не исчерпывающий список. Как указывает один из собеседников «Коммерсанта», «прежде всего НПФ Сбербанка интересны фонды с развитыми корпоративными программами». «Мы не исключаем возможности неорганического роста для развития корпоративного сегмента. Но сделок в стадии заключения в данный момент нет», — заявила старший вице-президент Сбербанка , руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

НПФ Сбербанка — крупнейший российский фонд с активами в 634,3 млрд рублей. Ранее основным драйвером роста НПФ было привлечение клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В результате с начала 2012 года до конца I квартала 2018-го он нарастил долю в сегменте ОПС с 6% до 22%. Однако с середины 2017 года, после окончания приема Пенсионным фондом России заявлений через удостоверяющие центры, он прекратил массовое привлечение застрахованных лиц. После этого фонд решил развивать продажу индивидуальных пенсионных планов через сеть материнского банка, что позволило ему собрать большую клиентскую базу по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Однако эксперимент оказался не столь удачен: большая часть клиентов не осуществляет периодические платежи по заключенным договорам. В I квартале 2019 года, согласно отчетности НПФ, число действующих договоров по НПО с гражданами даже немного сократилось — до 1,486 млн. «Теперь фонд планирует сделать основную ставку на привлечение корпоративных клиентов», — говорит один из собеседников «Коммерсанта». НПФ планирует органический рост во всех сегментах, утверждает Алымова.

«Коммерсант» напоминает, что ранее НПФ Сбербанка уже поглощал фонды с успешными корпоративными пенсионными программами.



В компании «АЛРОСа», которая является основным акционером НПФ «Алмазная осень», заявили, что фонд давно переведен в список непрофильных активов. «Сейчас рассматривается такой формат отчуждения НПФ, при котором «АЛРОСА» останется в управлении фондом и будет влиять на принятие решений», — сказал представитель компании. В концерне «Росэнергоатом», которому принадлежит более 50% акций НПФ «Атомгарант», заявили, что не продают и не планируют продавать фонд. Опроверг информацию о планах по продаже НПФ и его гендиректор Виктор Китаев. Не подтвердил, но и не опроверг возможную продажу своей доли в фонде представитель пенсионного дивизиона группы «Ренова» (ей принадлежит более 30% «Атомгаранта»). Акционеры Национального НПФ и сам фонд не ответили на запрос газеты.

