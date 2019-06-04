Банковская группа СКБ-Банка и банк «Открытие» объединили банкоматные сети по всей территории обслуживания.

В результате объединения держатели карт банков могут без комиссий снимать наличные денежные средства в любом банкомате банка-партнера, говорится в сообщении СКБ-Банка.



Объединенная партнерская сеть насчитывает более 6 тыс. устройств в разных городах России. Так, клиентам СКБ-Банка теперь доступны более 400 банкоматов в Москве, более 200 — в Санкт-Петербурге. Также наличные средства без комиссии можно будет снять в городах, где нет банкоматов СКБ-Банка, например в Барнауле, Южно-Сахалинске, Уфе, Пятигорске, Норильске и других.

В банковскую группу, центром которой является СКБ-Банк, входит также Газэнергобанк.