Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов избран главой наблюдательного совета ВТБ, также в набсовет вошла замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко. Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

«Избрали Силуанова — без особой борьбы — председателем наблюдательного совета», — сказал Костин, комментируя итоги набсовета.

Он также уточнил, что Тарасенко вошла в набсовет вместо ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова.