Сбербанк представил новый функционал продукта «Помощник оператора кол-центра» для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Помощник оператора на основе машинного обучения помогает операторам корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка, с начала 2018-го отвечая на запросы операторов в специальном интерфейсе.

«Теперь ИИ — модуль помощника оператора может слушать разговоры клиентов и операторов, обрабатывать их речь с помощью технологий NLP (Natural language processing) и автоматически классифицировать обращения клиентов», — говорится в сообщении банка.

В планах дальнейшего развития помощник, слушая диалог оператора с клиентом, сможет давать оператору подсказки и информацию в реальном времени для максимально оперативного и качественного ответа на вопросы клиента.



«Мы представляем новое высокотехнологичное решение, которое в дальнейшем позволит сократить время обслуживания клиентов за счет запуска сценариев и автоматизации большинства рутинных операций. Например, поиск данных для ответа на вопросы клиента в IT-системах банка станет работой искусственного помощника. Также в перспективе решение существенно упростит создание автоматизированных сценариев обслуживания клиентов», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.



Решение разработано на базе собственной платформы Сбербанка по обработке естественного языка.