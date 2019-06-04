Проекты по внедрению в России сквозных технологий, включая большие данные, искусственный интеллект и кванты, планируется поддержать льготными кредитами по ставкам в 1—5%. Правила льготного кредитования в этой сфере обсуждались на рабочем совещании с участием Минкомсвязи, состоявшемся 4 июня в Аналитическом центре при правительстве РФ, сообщила газета «Коммерсант», в распоряжении которой есть соответствующая презентация.

«Дорожные карты» по девяти сквозным технологиям были представлены в конце мая. Среди них большие данные, промышленный Интернет, сенсорика и компоненты робототехники, технологии виртуальной и дополненной реальностей, беспроводная связь, нейротехнологии, искусственный интеллект, новые производственные и квантовые технологии. «Дорожные карты» пока не одобрены в полном объеме, уточняет директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. При этом, например, технологии промышленного Интернета и больших данных будут распределены по другим «дорожным картам» в соответствии с пересечениями, отмечает он.

Как следует из презентации, кредиты на проекты в этих сферах будут выдаваться на срок до шести лет, льготная ставка составит от 1% до 5% годовых, размер кредита — до 1,5 млрд рублей на заемщика. Одним из возможных критериев оценки проектов на соответствие требованиям может стать то, чтобы не менее 60% заемных средств непосредственно были направлены на внедрение сквозных технологий: приобретение, монтаж и наладку оборудования и программного обеспечения. В презентации говорится, что на такие субсидии из бюджета планируется выделить 1,71 млрд рублей в 2019 году, 3,66 млрд в 2020-м и 7,124 млрд в 2021-м.

Проект постановления о льготах внесен в правительство и проходит процедуру согласования, сообщил изданию замдиректора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Алексей Галюжин. Ряд вопросов пока в стадии обсуждения, подчеркивает он: то, какие проекты будут финансироваться, а также критерии разнесения издержек. «Точно можно говорить, что проекты, связанные исключительно с разработкой, но не связанные с внедрением, не будут финансироваться в рамках этой программы», — уточнил он. При этом заемщиком может выступать как компания, внедряющая проект, так и та, которая выступает платформой для его внедрения, добавляет Галюжин.

Сквозные технологии пока еще находятся на начальном этапе своего развития в России, констатирует младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. При этом компании часто неверно используют этот термин в своих финансовых отчетах «из-за отсутствия четких характеристик новых технологий», отмечает она. Сквозные технологии пока не широко востребованы у бизнеса, подтверждает собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке.



Как сообщалось, поручить развитие высокотехнологичных направлений нацпрограммы «Цифровая экономика» правительство РФ планирует ряду крупнейших госкомпаний, соглашения с которыми будут заключены в июне. Его готовы подписать «Росатом», РЖД, «Ростех», «Ростелеком» и Сбербанк. Сбербанк возглавит направление искусственного интеллекта, «Ростех» — развитие квантовых сенсоров, распределенных реестров и сетей связи для Интернета вещей, «Росатом» — квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, а РЖД — квантовые коммуникации.