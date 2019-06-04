Юнистрим позволяет значительно упростить оплату различных услуг из любой точки мира, делая жизнь своих клиентов намного удобнее.

Благодаря сотрудничеству Юнистрим с популярным сервисом GeoMoney, граждане Грузии, которые живут и работают за границей, могут легко и быстро перечислить деньги на любые расходы во всех пунктах обслуживания системы. Востребованность услуги постепенно возрастает: за январь-май 2019 года количество транзакций GeoMoney в системе Юнистрим увеличилось в 2,5 раза по сравнению с показателем прошлого года. Наибольшим спросом сервис пользуется у граждан Грузии, которые живут в России, Греции, Кипре, Израиле и странах СНГ.

С помощью GeoMoney можно оплачивать коммунальные и почтовые услуги, интернет, мобильную связь, образование, штрафы, кредиты и многое другое. Всё, что нужно сделать — прийти в пункт обслуживания Юнистрим с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Деньги можно внести в долларах, евро или рублях. Оплата услуг производится в грузинских лари.