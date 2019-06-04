Клиенты, которые в принципе не хотят получать услуги дистанционно, по умолчанию не станут клиентами Тинькофф Банка, считает глава группы «Тинькофф» Оливер Хьюз. Об этом он рассказал в интервью «Прайму».

Он отметил, что банк постоянно развивает дистанционные сервисы обслуживания, но не намерен открывать отделения.

«У нас никогда отделений не было и не будет. Есть россияне, которые в принципе не хотят получать услуги дистанционно, — понятно, что по умолчанию это не наши клиенты. А для тех, у кого есть просто какие-то ограничения в силу разных причин, мы пытаемся улучшать наши веб-интерфейсы и мобильные приложения, например для слабовидящих и слепых клиентов. У нас сейчас свыше 9 миллионов клиентов», — рассказал Хьюз.

Он также добавил, что на данный момент установлено около 650 банкоматов и в ближайшее время планируется увеличить их количество до 1 тыс.

Ранее аналогичное заявление делал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Он рассказывал, что Альфа-Банк намерен первым в России построить сеть следующего поколения и сделать возможным обслуживание в отделениях без паспорта и карт, только со смартфоном. Это будет принципиально новый клиентский опыт — отделение вполне может выглядеть похожим на то, что есть сейчас, но новый уровень цифровизации процессов позволит кратно быстрее обслужить клиентов и увести все рутинные операции в онлайн-каналы, добавлял Верхошинский. На вопрос о возможном отсутствии у клиента мобильного приложения или смартфона он ответил: «Клиент без смартфона — потенциально не наш клиент».