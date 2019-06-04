Банк «Восточный», занимающий 36-е место в российской банковской системе по активам, впервые получил оценку рыночной стоимости. По версии оценщика «Гринэкспертиза», она составила 30,7 млрд рублей. Оценку суду предоставила «Финвижн» Артема Аветисяна, следует из определения Арбитражного суда Амурской области.

В «Финвижн» заказали оценку рыночной стоимости акций банка у «Гринэкспертизы» (на ее сайте сказано, что компания занимается оценкой бизнеса, долей и акций действующих предприятий, недвижимости, криптовалюты, автомобилей). Она оценила банк в 30,7 млрд рублей, исходя из стоимости 3,8 копеек за акцию — почти в четыре раза больше, чем цена одной дополнительной акции. Если же дополнительные акции разместят не по рыночной цене, то уменьшится рыночная стоимость всех ранее размещенных акций, приводится в определении позиция «Финвижн».

Для сравнения рыночная капитализация Сбербанка в 166 раз превышает оценку «Восточного» и составляет 5,1 трлн рублей. Но, в отличие от «Восточного», это наиболее объективная оценка, получаемая на основе курса акций на бирже.

«Восточный» находится в центре корпоративного конфликта двух групп акционеров: «Финвижн» Артема Аветисяна и миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова (вместе владеют 40,2% акций банка) с одной стороны и Evison, кипрской структуры Baring Vostok, владеющей 51,6% акций банка, — с другой. В мае «Финвижн» выиграла у Evison разбирательство в Арбитражном суде Амурской области по колл-опциону на 9,99% акций банка. Суд обязал Evison продать их «Финвижн».

Если опцион будет исполнен, доля «Финвижн» увеличится до 42%, а Baring Vostok — сократится до 41,62%. Учитывая доли партнеров Аветисяна, эта группа акционеров будет контролировать свыше половины банка. Решение суда по колл-опциону не вступило в силу до итогов апелляции, которую Evison пока не подала. «Финвижн», не дожидаясь обжалования решения другой стороной, обратилась в суд с требованием немедленного исполнения решения.

«Финвижн» не будет причинен ущерб, если реализовать соглашение о колл-опционе до начала размещения дополнительных акций банка, то есть до 27 июня, когда совет директоров банка рассмотрит вопрос об утверждении цены одной акции при проведении допэмиссии, описывается в определении суда логика «Финвижн».

Условия эмиссии и цена размещения были утверждены всеми акционерами в конце 2018 года и представлены ЦБ, это было одним из условий согласования плана финансового оздоровления, сообщил РБК представитель фонда Baring Vostok. «Любые дополнительные заявления носят цель отложения процесса докапитализации и подвергают банк дополнительному риску», — заявили в фонде, добавив, что «Финвижн» «продолжает под любым предлогом торпедировать» эмиссию.

В банке «Восточный» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Финвижн».