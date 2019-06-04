До конца 2019 года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир». Об этом рассказал «Известиям» гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» ) Владимир Комлев.

«Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — «Белкарт», ArCA, «Корти Милли», Uzcard, «Элкарт». Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы», — пояснил Комлев.

Также он отметил, что у НСПК есть цель до конца 2021 года охватить государства, в которые выезжает больше всего российских туристов, и те страны, в которых живут российские граждане.



«Уже достаточно давно процесс идет с Вьетнамом, надеюсь, в ближайшее время сможем выйти на финишную прямую. Кроме того, мы работаем над организацией приема «Мира» с Таиландом и Болгарией», — сообщил Комлев.