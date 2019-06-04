Самые большие суммы россияне инвестируют в дни зарплаты и годовой премии. К такому выводу пришли аналитики сервиса Yammi, изучив, как меняется инвестиционная активность людей в течение года. Учитывались данные об онлайн-пополнениях инвестиционных портфелей на сервисе с момента его создания.



Выяснилось, что инвестиционная активность россиян зависит от конкретных чисел месяца. Так, в течение года самые большие взносы приходились на 2-е и 31-е число каждого месяца. Средняя сумма онлайн-пополнения инвестиционных портфелей в эти дни составила от 10,9 тыс. до 15 тыс. рублей.

Дни недели тоже влияют на суммы инвестиций. За последние 12 месяцев больше всего люди вкладывали по понедельникам и воскресеньям — в среднем по 10,6 тыс. и 10,7 тыс. рублей соответственно. Это примерно на 15% больше, чем в другие дни недели. А меньше всего россияне инвестировали по четвергам — в среднем по 9,07 тыс. рублей.

Наиболее активный период инвестирования пришелся на конец года. В декабре пользователи пополняли портфели на самые крупные суммы: 25-го числа — в среднем по 24 тыс. рублей, 30-го числа — по 29 тыс. рублей. Вероятно, полагают аналитики сервиса, больше денег вкладывали те, кто получил годовую премию или так называемую тринадцатую зарплату. Кроме того, именно в декабре многие пополняют ИИС — индивидуальный инвестиционный счет с налоговыми льготами. А меньше всего в среднем за раз россияне инвестировали в октябре — 7,66 тыс. рублей.

«Увеличение среднего размера взносов в дни зарплаты подтверждает, что пользователи заинтересованы в рациональном распределении доходов и формировании сбережений, вопреки расхожему мнению, что россияне не умеют копить. Рост инвестиционной активности в декабре можно объяснить психологическим аспектом. Конец года — это рубеж, когда пользователи подводят итоги уходящего года, строят планы на наступающий и думают о том, как грамотнее распорядиться имеющимися деньгами. Первые и последние дни недели и месяца — это тоже рубеж, только на более коротком промежутке времени», — комментирует результаты исследования исполнительный директор FinEx, партнер Yammi Владимир Крейндель.