Более 45% заемщиков микрофинансовых организаций признались, что не имеют постоянного места работы. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса GreenMoney.

Согласно исследованию, зарплату на постоянном месте работы получают 54% опрошенных. У 5,6% доход в виде пенсии, у 3,1% — в виде стипендии. Почти 2% заявили, что их единственный доход — это помощь от родственников.

7% имеют несколько источников сразу, а 9% перебиваются случайными заработками. Остальные заемщики затруднились ответить на вопрос.

«Результаты опроса еще раз подтвердили, что МФО выполняют важную социальную роль, предоставляя займы тем, кому банки отказывают, — говорит генеральный директор МФО «ГринМани» Андрей Луцык. — При реализации обсуждаемой инициативы полностью запретить микрофинансовые компании большинству заемщиков будет просто негде взять заем. Поэтому, учитывая стабильный и растущий спрос на микрозаймы, в этом случае будет процветать нелегальный рынок».