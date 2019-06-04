В правительство России внесен законопроект, который освобождает инвестиции в золото от налога на добавленную стоимость, рассказали «Известиям» в Министерстве финансов. Там уточнили, что законопроект об отмене НДС на покупку золота разработали члены Совета Федерации.

НДС — один из основных барьеров для роста инвестиций в благородный металл, уверены в ведомстве. Обнуление налога приведет к скачку спроса на золото с нынешних 3—4 тонн до 50 тонн в год в течение ближайших трех — пяти лет. Источником основных финансовых вложений могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 трлн рублей, добавили в Минфине.

Сейчас золото в слитках не выглядит настолько же привлекательным для накопления, как, например, ценные бумаги, поскольку облагается НДС, пояснил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. В цену драгметалла при его покупке у банка включен налог в 20%, тогда как при продаже эта сумма не возмещается. Это существенно сдерживает спрос на инвестиционное золото.

Эффект от отмены налога будет комплексным, уверены в Минфине. Помимо роста популярности этого актива среди инвесторов должны будут увеличиться поступления в казну. Прибыльность кредитной организации при продаже драгметалла составляет 5—10%, отметили в ведомстве. При минимальном размере процентной надбавки банковский сектор перечисляет в бюджет порядка 26 млн рублей с тонны проданного золота в качестве налога на прибыль. Таким образом, при планируемом объеме реализации слитков в 50 тонн в год сумма фискальных отчислений составит около 1,3 млрд рублей. Кроме того, сумма НДПИ от добычи дополнительных объемов драгоценного металла составит порядка 6,2 млрд рублей.

Пресс-служба Совета Федерации, а также представитель одного из авторов законопроекта — первого заместителя председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева не ответили на вопрос «Известий» о сроках принятия документа. В Федеральной налоговой службе газете не прокомментировали последствия обнуления НДС на инвестиционное золото.



Опрошенные «Известиями» эксперты в целом положительно оценивают отмену налога на добавленную стоимость на золото. При этом они обращают внимание, что золотые слитки могут себе позволить лишь обеспеченные люди, а значит, такой вид инвестиций будет актуальным лишь для узкой прослойки населения.