Главной темой съезда стало обсуждение участия банков в решении задачи обеспечения ускоренных темпов экономического роста, поставленной Президентом Российской Федерации. Аркадий Лобас предложил Ассоциации банков России принимать активное участие в инфраструктурных проектах, связанных цифровой трансформацией.

Для снижения рисков функционирования банковской системы Ассоциации банков России целесообразно взять на себя координирующую роль и выступить агрегатором в вопросах электронного взаимодействия участников финансового рынка, включая СМЭВ.

Для решения непростой ситуации с электронной аутентификацией и использованием цифровой подписи Ассоциация может выступить с инициативой внесения поправок в закон ЭЦП, а также стать консолидирующим звеном для создания на своей базе корневого каталога электронно-цифровой подписи.

«Ещё один инфраструктурный проект, который ведет к равнодоступной конкуренции и транспарентности деятельности всех участников банковского рынка – это создание перспективной банковской платформы при совместном участии Ассоциации банков России, Ассоциации Финтех, крупных высокотехнологичных финансовых институтов и ИТ-компаний в целях соответствия требованиям цифровой экономики», - отметил генеральный директор компании «ФлексСофт».

Пленарная часть Съезда завершилась выступлением Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уделившей в своем докладе особое внимание развитию финансовых технологий, включая создание инфраструктуры, которой могли бы пользоваться все участники рынка.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Программные продукты компании «ФлексСофт»: высокопроизводительная АБС Ва-Банк FXL, ядро и главная книга Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения компании отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.

Источник: FlexSoft