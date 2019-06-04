Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам держать акции ВТБ , ожидая роста котировок акций банка до 0,043 рубля (на 17%).

В I квартале 2019 года прибыль акционеров банка сократилась на 16% до 46,6 млрд рублей на фоне сокращения доходов от кредитования и комиссий, а также убытков от страхования. Кредитный портфель и депозиты за счет корпоративного сегмента сократились с начала года на 1,2% и 2,4% соответственно. При этом размер выплат акционерам ВТБ оказался ниже ожиданий рынка. Дивидендная доходность акций банка — 3%.

Как считает аналитик инвесткомпании Наталья Малых, все эти факторы и риски уже учтены в текущих котировках акций банка. С начала года его бумаги выросли на 12%, бумаги Сбербанка — на 28,7%.

«Квартальный отчет вышел умеренно слабым, но мультипликаторы, с которыми торгуются акции ВТБ, не предполагают высоких ожиданий от банка», — написала она в комментарии.

В «Финаме» напоминают, что руководство банка обозначило возможность возврата к коэффициенту выплат 50% прибыли с 2019 года. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, дивидендная доходность акций ВТБ по итогам 2019 года может составить 8,1%, или 0,003 рубля на акцию (рост на 171% год к году).