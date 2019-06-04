Работа Минфина и Казначейства, особенно в части информирования о состоянии федерального бюджета, является наиболее прозрачной. К такому выводу пришли эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе для Счетной палаты. РБК ознакомился с первым рейтингом открытости органов власти, который предоставили в ведомстве.

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость». Формально госорганы публикуют большие информативные массивы. Но нередко они оказываются малосодержательными, запутанными или представляют данные в некорректном формате и с усложненной структурой. Встречаются и пустые, символические наборы данных. Оценка ведомств проходла по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. Авторы проанализировали сайты, полноту и актуальность данных, качество ответов на запросы 22 министерств и 50 федеральных служб.

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации. По этому направлению большинство госорганов попали в высшую категорию. Помимо Минфина и Казначейства в этот перечень вошли МВД, ФСИН, Минприродвы, Минкульуры, Минкомсвязь, Роснедра и Роспатент. Самые популярные страницы в соцсетях у МИДа, Росгвардии и Росмолодежи.

Больше всего замечаний у экспертов вызвали сайты Минобрнауки и Минпросвещения, где не работает поиск и нет полноценного раздела с открытыми данными. На сайте Минпросвещения нет версии для слабовидящих, а в разделе «деятельность» не работает большинство страниц.

Уровень взаимодействия с гражданами эксперты оценили, разослав в госорганы письма. Без ответа остались 43% запросов. Почти в половине случаев пришли «отписки», которые не отвечали на вопрос, а половина ведомств ответили позже установленного законом срока в 30 дней.