Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в России кредитных организаций в I квартале увеличилась на 0,66 процентного пункта — до 15,18% на 1 апреля (с 14,52% на 1 января 2019-го). Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Банка России «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2019 года» .

На отчетную дату были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций в России 139 кредитных организаций с участием нерезидентов ( на начало года было на две больше).

В абсолютном выражении объем инвестиций нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ на 1 апреля составил 402 млрд 463,52 млн рублей (против 391 млрд 722,3 млн на 1 января 2019 года). Как уточняют в ЦБ, увеличение инвестиций нерезидентов на 10 млрд 741,2 млн рублей (2,7%) произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов:

увеличения вклада нерезидента в уставный капитал Чайнасельхозбанка;

приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций МТС Банка, ВТБ, Сбербанка, Московского Кредитного Банка, Росбанка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», ОТП Банка;

уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах Локо-Банка, Московского Индустриального Банка, банков «Возрождение», «Кузнецкий», Московского Областного Банка, банка «Приморье»;

выхода нерезидентов из состава акционеров банка «Траст»;

отзыва лицензии у Международного Расчетного Банка.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за I квартал уменьшился на 45,882 млрд рублей (1,7%) — до 2 трлн 651,846 млрд на 1 апреля.

Инвестиции иностранцев в совокупный уставный капитал действующих российских кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, за квартал увеличились на 6 млрд 633,8 млн рублей — до 372,075 млрд на 1 апреля, а их доля выросла на 0,48 п. п. до 14,03% (с 13,55% на начало года).



В 60 кредитных организациях (55 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов (полный список таких кредитных организаций приводится в обзоре ЦБ). Количество таких кредитных организаций за I квартал уменьшилось на одну. В четырех банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.