Банк Жилищного Финансирования внес изменения в процентные ставки по вкладам для физических лиц и продлил срок действия специальных предложений по некоторым розничным продуктам.

В частности, срок действия по вкладам «Отличная перспектива» и «Отличная перспектива — Онлайн» продлен до 28 июня 2019 года включительно. Оба эти вклада можно открыть в офисах банка и дистанционно через интернет-банк на срок 730 дней.

Процентная ставка по вкладу дифференцирована и зависит от фактического срока размещения средств: за период 1—365 дней банк предлагает 7,6% годовых, а на период 366—730 дней — 7,8% годовых.

По вкладам возможно пополнение в течение 400 дней с момента его открытия. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 10 тыс. рублей, пополнение — от 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования.



Преимуществом вкладов является льготное досрочное расторжение: со 183-го дня размещения расторжение возможно без потери процентов — по ставке вклада (365 дней по ставке 7,6%, с 366-го дня — по ставке 7,8%). Как следствие, данная опция позволяет вкладчикам размещать свои денежные средства на короткие сроки от 183 дней.