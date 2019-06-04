Банк «Стандарт-Кредит» меняет регион «прописки» с Республики Адыгея на город Москву, сообщает пресс-служба кредитной организации. В связи с этим банк уведомляет о закрытии 10 июня 2019 года филиала в Москве.

«Ответственность по обязательствам перед клиентами закрываемого в Москве филиала возлагается на ООО «Банк «Стандарт-Кредит»», — говорится в сообщении банка.



Остатки денежных средств со счетов закрываемого филиала в Москва будут перечисляться по следующим реквизитам банка «Стандарт-Кредит»:

Корреспондентский счет № 30101810245250000450, открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

ИНН/КПП 0102000578/770701001

БИК 044525450

Юридический адрес банка: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок д. 20, стр.2.

Фактический адрес банка: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок д. 20, стр. 2.

Вся необходимая информация об изменении банковских реквизитов и порядке обслуживания будет размещена на официальном сайте банка. В случае возникновения вопросов можно проконсультироваться со специалистами головного офиса в Москве по телефону: +7 (495) 600-37-61.