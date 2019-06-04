Взносы в фонд страхования вкладов по повышенной дополнительной ставке заплатил в I квартале текущего года 21 банк в совокупном размере 0,76 млрд рублей против 32 банков с 1,16 млрд рублей в IV квартале прошлого года, сообщил газете «Ведомости» представитель Агентства по страхованию вкладов, уточнив, что по дополнительной ставке в I квартале взносы не поступали, как и в предыдущем квартале.

Взносы в ФСВ делают банки — участники системы страхования вкладов , которые работают с деньгами населения, в размере 0,15% от привлеченных средств ежеквартально. Те, кто проводит рискованную, по мнению ЦБ, политику по привлечению вкладов, отчисляют больше: банки, предлагающие клиентам доходность вкладов на 2—3 процентных пункта выше базового уровня, который рассчитывает регулятор, платят 0,22% с учетом надбавки (дополнительной ставки), а те, кто завышает ставки более чем на 3 п. п., а также банки с неустойчивым, по оценке ЦБ, финансовым положением делают взносы с учетом повышенной дополнительной ставки — сейчас общий размер взноса для них равен 0,9%. Повышенные взносы банки платят, даже если привлекли хотя бы один дорогой вклад за квартал.



ЦБ предлагал снизить порог, начиная с которого ставки считаются завышенными: платить по более высоким ставкам будут банки, предлагающие доходность вкладов на 1,15—1,7 п. п. выше базовой.