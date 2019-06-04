Аналитики инвесткомпаний позитивно отреагировали на новость о планах Тинькофф Банка по привлечению на рынке 300 млн долларов (порядка 20 млрд рублей) через SPO. Менеджмент объявил о том, что банк видит хорошие возможности дополнительного роста в кредитном портфеле (в первую очередь вне кредитных карт) и повышает прогноз по темпам роста чистого портфеля в текущем году с «минимум 40%» до «минимум 60%». Под этот рост банк и хочет привлечь новый капитал.

Как полагает аналитик «БКС Глобал маркетс» Елена Царева, это поддержит показатели достаточности капитала банка. Она рекомендует инвесторам покупать акции TCS, ожидая роста их котировок на 61%.

«Объем размещения не представляет серьезного повода для беспокойства (размытие около 10%), при этом привлечение капитала обеспечит уверенный рост в среднесрочной перспективе», — написала она в обзоре.

В «Уралсибе» ожидают роста цены акций TCS на 66% и пишут, что уже в следующем году «рост портфеля уже должен оказать положительный эффект на прибыль».

«Расписки банка ожидаемо оказались под давлением в свете ожидающегося дополнительного предложения акций на рынке. Само же размещение, на наш взгляд, может оказаться достаточно успешным при условии сохранения на рынке относительно благоприятной конъюнктуры», — комментирует аналитик инвесткомпании Наталия Березина.