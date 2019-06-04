Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании «Финвижн» Артема Аветисяна к «Восточному», введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд рублей. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в «Финвижн» и инвестфонде Baring Vostok.

По этому иску суд принял обеспечительные меры, а именно: «запретить органам управления, коллегиальному исполнительному органу, председателю правления» банка «принимать любые решения и совершать любые иные действия», направленные на размещение акций допвыпуска, зарегистрированного ЦБ 4 октября 2018 года. Одновременно суд запретил банку раскрывать информацию о цене размещения допэмиссии и утверждать отчет об итогах ее выпуска, говорится в определении суда.

Проведение допэмиссии размоет долю опционных акций с 9,9% до 6,1%, заявляют в «Финвижн», что нарушит ее права. Компания обратилась в суд с новым иском о признании недействительными нескольких решений совета директоров «Восточного», касающихся размещения допэмиссии акции и определения цены одной акции в размере 1 копейка, аргументирует истец. По мнению «Финвижн», справедливая оценка акции при размещении допэмиссии должна находится на уровне в четыре раза выше — 3,8 копейки, исходя из цены банка в 30,7 млрд рублей — такую оценку по заказу «Финвижн» дал оценщик «Гринэкспертиза».

Допэмиссию предполагалось провести для поддержания уровня капитала «Восточного», которому ЦБ предписал досоздать резервы по проблемным активам на 16,6 млрд рублей. После досоздания этих резервов запас капитала для выполнения нормативов банк выполняет с небольшим запасом.

В рамках данной эмиссии нарушается закон в части несправедливости цены, прокомментировали РБК в «Финвижн» подачу иска. Кроме того, нарушены процедуры (цена принята, но не раскрыта), что ущемляет права миноритариев, говорят там. «Позиционируя себя «спасателем банка», Baring Vostok продолжает настаивать на эмиссии, которая проводится в нарушение закона и ущемляет права миноритарных акционеров», — указали там, добавив, что «всегда существует альтернатива допэмиссии, не нарушающая права миноритарных акционеров, — от уменьшения активов до выкупа 100% зарезервированных активов».

Около двух месяцев назад с учетом предоставленных банком аргументов председатель того же амурского суда вынес противоположное решение, отказав в запрете на проведение допэмиссии, прокомментировали в пресс-службе Baring Vostok новое определение амурского арбитража.

«Срыв допэмиссии и арест трех из четырех членов совета директоров «Восточного» от Baring Vostok — это часть плана по захвату банка у добросовестного собственника», — заявили в фонде. Сторона Аветисяна «продолжает использовать любые предлоги для отмены необходимой для нормальной работы банка допэмиссии и подвергает риску его стабильность», — считают в Baring.