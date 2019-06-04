Компания NetByNet (бренд Wifire) запустила высокоскоростные тарифы домашнего Интернета, сообщает пресс-служба оператора.

«По условиям линейки «Улетный Интернет» новые абоненты оператора могут подключить услуги домашнего Интернета со скоростью до 500 Мбит/с, а также пакетные предложения «Интернет + ТВ», — говорится в сообщении.



Подключение к тарифу возможно во всех регионах присутствия оператора.

Фактическая скорость передачи данных зависит от выполнения технических условий абонентского оборудования и типа подключения. Абонентам, подключающим скоростные тарифы, необходимо иметь современный высокоскоростной роутер, поддерживающий скорости свыше 150 Мбит/с, уточняет оператор.

Предложение доступно для подключения до 31 января 2020 года.