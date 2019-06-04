«ВЭБ.РФ» планирует занять у инвесторов, в том числе азиатских, сумму, эквивалентную 300 млрд рублей, рассказал РБК первый заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов. Деньги нужны для финансирования проектов в рамках майского указа.

Гарантии со стороны государства позволяют ВЭБу выходить на «новые соглашения с инвесторами, в том числе с азиатскими», на получение «очень существенных объемов заимствований», заявил Полубояринов: «Речь о привлечении около 300 миллиардов рублей в эквиваленте. Эти средства мы вкладываем в реализацию важнейших для экономики страны проектов прямо сейчас. Это проекты, которые утверждаются набсоветом, в том числе в рамках «фабрики проектного финансирования». «Фабрика» финансирует из бюджета, ВЭБ выступает ее оператором и отбирает инвестпроекты, которые следует поддержать.

«Санкции ограничивают наше привлечение в долларах, но не в национальных валютах. Например, в иенах, юанях, рублях», — отметил зампред ВЭБа. Пресс-служба госкорпорации уточнила, что речь идет о планах привлечения в среднесрочной перспективе, и отказалась раскрыть сроки и другие детали заимствований.

Для выполнения майского указа ВЭБу нужно прокредитовать российскую экономику на 3 трлн рублей, но без фондирования извне и с российского рынка это невозможно, объясняет Полубояринов.

«Если государство нам дает 300 миллиардов рублей, это 10% [необходимых средств], а 90% нам надо занять», — говорит Полубояринов.