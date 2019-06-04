Сделка по созданию совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba , «МегаФона» и Mail.ru может быть закрыта уже в среду. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к сделке.



«Есть вероятность, что сделка будет закрыта завтра», — сказал он.

В сентябре 2018 года Alibaba, Mail.ru Group, «МегаФон» и РФПИ объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и странах СНГ под названием AliExpress Russia. Alibaba Group внесет в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, а также будет в будущем инвестировать в СП.

В свою очередь Mail.ru Group вложит в СП маркетплейс для продажи китайских товаров Pandao, денежные средства и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

«МегаФон» продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в AliExpress Russia.

Ранее сообщалось, что закрыть сделку планировалось в I квартале 2019 года. В результате владельцами AliExpress Russia могут стать Alibaba Group (48%), «МегаФон» (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%). Таким образом, российские игроки суммарно получают 52% в СП.