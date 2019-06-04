Акция «Вступай в команду партнеров» дает возможность снизить ставку на два процентных пункта от базового диапазона по кредитам:

• «Модернизация» на приобретение основных средств — ставка от 8% при сумме кредитования свыше одного миллиона рублей (от 9,45% до одного млн) до 18% годовых, срок от трех до семи лет, сумма — до 18 млн рублей;

• «Торговая линия» на пополнение оборотных средств — ставка от 10,25% свыше одного млн (от 12,25% до одного млн) до 18% годовых, срок — один или два года, форма кредитования — лимит задолженности со сроком транша до 180 дней, сумма — до 18 млн рублей;

• «Торговый» на пополнение оборотных средств — ставка от 8% свыше одного млн (от 9,95% до одного млн) до 18% годовых, срок — один год, сумма — до 18 млн. рублей.

В качестве обеспечения требуются: залог движимого или недвижимого имущества, в том числе приобретаемого имущества, а так же: для юридических лиц – поручительство собственников (физических лиц — конечных бенефициаров), для индивидуальных предпринимателей — поручительство супруги(а) заемщика.

По информации на сайте банка — для получения скидки по кредитам клиенты не должны иметь за последние два года ссуд в Севергазбанке.