Сбербанк закрыл сделку по приобретению сервиса по поиску вакансий Rabota.ru. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Портал вошел в экосистему банка.

«Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала являются одним из стратегических элементов экосистемы Сбербанка и могут предложить качественно новые возможности в этой области, базирующиеся на самых современных технологиях, как физическим лицам, так и компаниям», — отмечается в сообщении.

Прорабатываются продуктовая и технологическая платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и Rabota.ru.