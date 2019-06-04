Работники сферы добычи сырой нефти и природного газа получают порядка 793 рублей за один час работы, работники производства табачных изделий — 739 рублей, в сфере производства кокса и нефтепродуктов оплата труда за один час составляет 734 рублей, говорится в статистической таблице Росстата о среднечасовой начисленной заработной плате работников за 2018 год, опубликованной на сайте ведомства.

Отмечается, что при этом самый высокий темп роста зарплат в области здравоохранения и социальных услуг: по сравнению с 2017 годом почасовая оплата труда выросла на 23% до 260 рублей. В области нефтедобычи рост зарплаты не превысил 8%, производства табака — 2,6%, производства кокса и нефтепродуктов — 8%.

Наиболее низкая почасовая оплата труда, согласно данным Росстата, в области растениеводства и животноводства — 186,5 рублей, производства изделий из кожи — 181 рублей и одежды — 188 рублей.