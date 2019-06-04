Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в растрате на сумму 730 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



Салогубов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

«Следствием собрана достаточная совокупность доказательств о причастности Салогубова к преступлению, в связи с чем уголовное дело в отношении него направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, не позднее 16 марта 2016 года ряд лиц, контролирующих работу банка, заранее объединились в организованную группу для хищения имущества, вверенного президенту банка. В ее состав вошли Салогубов, с 16 марта 2016 года назначенный президентом банка, Ольга Саберова и другие лица, в том числе трудоустроенные в банке.

«Для реализации преступного умысла в период с августа по сентябрь 2016 года Салогубовым и Саберовой совместно с другими участниками организованной группы заключены фиктивные договоры уступки прав требований (цессии), купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом было растрачено в пользу участников организованной группы вверенное Салогубову имущество банка общей стоимостью более 730 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщает ведомство.

Ольге Саберовой заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в международный розыск.

На время следствия суд заключил Салогубова под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению остальных соучастников преступления.