Набиуллина отметила, что тему необходимо отработать с точки зрения закона о банковской тайне.
Президент РФ Владимир Путин предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной проработать механизм работы предоставления банками, кредитующими застройщиков, информацию об этом взаимодействии уполномоченным госорганам. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.
Тему о необходимости предоставления такой информации поднял мэр Москвы Сергей Собянин. Набиуллина отметила, что тему необходимо отработать с точки зрения закона о банковской тайне — на предоставление такой информации необходимо согласие застройщика.
«Эльвира Сахипзадовна, согласие застройщика или прописать — что должен быть заранее согласен, или если не прописать — банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен. Нам просто в открытую, мне кажется, лучше, сформулировать открытые правила, понятные, прозрачные», — сказал президент.
«Мы отработаем эту тему. Я думаю, что предоставление информации субъектам федерации возможно с согласия заемщика. Если застройщик согласен, чтобы эта информация предоставлялась, тогда не будет нарушения законодательства о банковской тайне, но мы должны будем дополнительно рассмотреть. И, конечно, хотелось бы, чтобы при том, что субъекты федерации действительно мониторят эту ситуацию — банки продолжали принимать решения, основываясь на анализе рисков», — отметила глава ЦБ.
«Мне кажется в рамках общих требований к банковской тайне можно найти механизм, мы договорились, отработаем», — добавила она.
Ранее, выступая на совещании, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что органам власти нам нужна «постоянно действующая легальная информация от банков по всем проблемам, которые возникают между банками и застройщиками», так как банки становятся ключевым институтом в использовании эскроу-счетов в долевом строительстве. Сейчас, например, органы власти не могут получать и информацию о задержках в финансировании, даже если оно было одобрено, отметил Собянин.
Нет комментариев