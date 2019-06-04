В уголовном деле об организованном преступном сообществе, возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» («Тольяттиазот») Владимира Махлая и Сергея Махлая, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый. Басманный суд Москвы арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. По версии следствия, именно под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов ТоАЗа, пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, 55-летнего Александра Попова задержали утром 31 мая в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары. Транзитом через Москву банкир собирался вылететь в Тбилиси, где планировал провести небольшой отпуск. Незадолго до этого следователь позвонил Попову и вызвал его на допрос на 3 июня. Однако банкир сообщил, что собирается отдохнуть, и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Следователь, как утверждают коллеги банкира, якобы не возражал. Однако, как выяснилось позже, поездка Попова была расценена как попытка скрыться. Во всяком случае во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель Следственного комитета России отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».

Само же уголовное дело в отношении предправления Тольяттихимбанка было возбуждено 16 мая 2019 года. Как и другим фигурантам уголовного дела, ему вменили часть 3 статьи 210 Уголовного кодекса РФ («организация преступного сообщества или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения»), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК) и неуплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК). При этом начиная с 2014 года, когда следствие вплотную занялось Тольяттихимбанком и провело в нем первые обыски, Попов исправно являлся на допросы в качестве свидетеля.

В суде сам обвиняемый утверждал, что никакого намерения скрываться у него не было. Впрочем, суд принял сторону следствия и отправил Александра Попова в СИЗО на два месяца.

Как говорится в материалах расследования, в 2005—2009 годах «под контролем Александра Попова, оказывавшего преступной организации банковские и иные денежно-финансовые услуги», банк обеспечил перечисление со счета ООО «Томет» на счет ОАО «Тольяттиазот» 92,4 млн рублей по договорам купли-продажи объектов недвижимости и оборудования для производства аммиака. В итоге, по версии следствия, Попов и другие участники ОПС «получили возможность владеть и распоряжаться, как своими собственными, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот» объектами недвижимости и оборудованием агрегата аммиака № 7». В результате потерпевшим, среди которых значатся трое физических лиц, а также ООО «Эла» и акционеры ТоАЗа, в том числе «Уралхим», был причинен ущерб в размере не менее 2 млрд рублей.

Кроме того, в 2008 году Попов, как считают в СК РФ, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 млн рублей. Суть махинаций заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции ТоАЗа по заниженной в сотни раз цене.

Еще одно мошенничество, по версии следствия, было совершено в период с апреля 2009-го по июль 2010-го в Тольятти. Тогда с помощью того же Александра Попова, как говорится в деле, участники ОПС приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием право на принадлежащие ТоАЗу земельный участок под расширение основных производств и находящиеся на нем объекты производства метанола производительностью 450 тыс. тонн в год».

Представляющий интересы Попова адвокат Олег Кононенко заявил «Коммерсанту», что его подзащитный своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. «К вменяемым следствием преступлениям мой клиент отношения не имеет, как и к организациям, в интересах которых он якобы действовал», — отметил Кононенко.



На самом ТоАЗе возбуждение нового уголовного дела называют необоснованным. «ПАО «ТоАЗ» считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления АО «Тольяттихимбанк» по данному делу и сделанное заявление АО «ОХК «Уралхим» на этот счет заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией, — говорится в заявлении предприятия. — Цель этих действий — оказание давления, прежде всего на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 года в Комсомольском районном суде Тольятти, а также на сотрудников ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттихимбанк»… Мы считаем также, что такая запланированная акция является результатом полного провала следствия в Комсомольском суде по доказыванию предъявленных обвинений и вызвана желанием создать негативный фон при вынесении итогового вердикта по рассматриваемому уголовному делу, увести внимание всех тех, кто следит за ходом процесса, от вопиющих нарушений закона, выявленных в судебном процессе в Комсомольском районном суде Тольятти».