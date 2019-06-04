Большинство россиян воспринимают банки как самый надежный источник информации об управлении финансами. Так, предоставленной информации доверяют 77% россиян — это один из самых высоких показателей в Европе, свидетельствуют данные исследования Mastercard.

Согласно опросу, 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) — меньше, чем остальные опрошенные.

Треть европейцев (33%) интересуются у знакомых или членов семьи — особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет, они ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%). 21% получают ее из средств массовой информации, 15% — из финансовых консультационных компаний, каждый десятый (11%) — из приложений и социальных сетей.



Когда дело доходит до доверия друзьям, большинство европейцев (72%) все же предпочтут не делиться с ними своими банковскими реквизитами. Только один из десяти опрошенных (13%) отметил, что пошел бы на этот шаг. Вместе с тем больше других доверяют своим друзьям респонденты из Великобритании (30%). Молодое поколение представляется более открытым — 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет доверяют друзьям, а среди респондентов в возрасте от 50 до 69 лет только 8% поделились бы с ними своими финансовыми данными.

В опросе приняли участие 11 014 человек из 11 стран Европы.

