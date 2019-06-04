Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в мае снизился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61 трлн рублей, следует из материалов торговой площадки.



«В мае 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 61 трлн рублей. Лучшую динамику продемонстрировал рынок акций (рост 27,8%), рынок облигаций (рост 23,2%), рынок фьючерсов и опционов на товары (рост 32,7%). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в мае вырос на 24,7% и достиг 3,103 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 1,02 трлн рублей, увеличившись на 27,8% по сравнению с маем прошлого года. Среднедневной объем торгов составил 48,6 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 23,2% и составил 2,083 трлн рублей. Среднедневной объем торгов — 99,2 млрд рублей. В мае на фондовом рынке Мосбиржи были размещены 45 облигационных займов на общую сумму 1,678 трлн рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 462,2 млрд).

Объем торгов на валютном рынке составил 24,4 трлн рублей, что на 19,2% ниже, чем в мае 2018 года. Объем торгов инструментами спот составил 4,9 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов — 19,5 трлн. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,162 трлн рублей (17,9 млрд долларов) против 1,44 трлн рублей в мае 2018 года (23,1 млрд долларов).