Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что первые результаты по подключению к интернету соцобъектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» должны появиться уже к концу 2019 года.

«Продолжим создавать современную цифровую среду в школах, в университетах, подключать к интернету все социально значимые объекты, школы, а также фельдшерско-акушерские пункты. Первые результаты должны быть к концу этого года», — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Но чтобы достичь этих и целого ряда других целей, конечно, нужно грамотно распределить и силы, и средства, посмотреть, что уже сделано в регионах, на что потребуется больше средств, какие мероприятия первостепенные. Следить за тем, чтобы деньги вовремя поступали к исполнителям мероприятий. Пока с этим есть определенные сложности», — добавил председатель правительства.