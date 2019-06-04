Ломбарды начали выступать агентами по продаже различных финансовых продуктов, за которые получают комиссию. Так игроки рассчитывают не только поправить финансовое положение, но и привлечь новых клиентов, пишет «Коммерсант».

О том, что ломбарды начали агентские продажи карт рассрочки и кредитных карт, полисов страхования и других финансовых продуктов, изданию рассказали участники рынка. Этот бизнес не требует дополнительных вложений, продажи может вести сотрудник самого ломбарда, который числится по совместительству в других компаниях, находящихся с ломбардом в одном помещении. «При этом ломбарды получают около 2 тысяч рублей за карту рассрочки, чуть менее 3 тысяч рублей за кредитную карту, до 30% от оформленного страхового продукта», — указал один из собеседников газеты.

По оценке главы Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, сейчас услугами ломбардов пользуются около 15 млн человек. «В среднем один ломбард посещают примерно 5—50 тысяч человек в год, потенциально в приобретении дополнительных продуктов может быть заинтересовано 10—25% посетителей, — говорит он. — Расширение линейки позволит ломбардам увеличить выручку на 20—30%». Операционный директор «Мосгорломбарда» Анна Казаченко уточняет, что пока развитие агентских продаж сдерживает необходимость неоднократно вносить данные клиента в анкету каждого партнера, с которым заключен договор. «Но в ближайшее время мы планируем создать и масштабировать на рынок программное решение, позволяющее вносить информацию однократно, это значительно увеличит спрос на агентские услуги и их доходность», — добавляет она.

К агентским продажам ломбарды подталкивает снижение выручки и растущая конкуренция со стороны комиссионных магазинов. По словам председателя Ассоциации развития ломбардов Сергея Соковникова, в этом году рынок покинут 11—13% ломбардов, большинство уйдет в скупку из-за минимальных требований к деятельности. «Оборот ломбардов в 2019 году сократится в пределах 5%, поскольку точек роста нет, оборот продаж ювелирной продукции сокращается, населению просто нечего становится закладывать», — отметил он.



В ЦБ в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщили, что закон разрешает ломбарду выдавать краткосрочные займы гражданам под залог вещей, хранить вещи, а также оказывать консультационные и информационные услуги, «любые иные виды предпринимательской деятельности запрещены». Вместе с тем в Банке России уточнили, что законодательство «не запрещает ломбарду находиться по одному адресу с иными юридическими лицами». При этом недопустимо введение в заблуждение потребителя финансовых услуг, когда под видом финансовой услуги одного юридического лица продается услуга иного, подчеркнули в ЦБ.