Русфинанс Банк объявляет о назначении на должность коммерческого директора Натальи Русовой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Наталья Русова будет курировать работу коммерческих департаментов банка: центра потребительского и нецелевого кредитования, департамента автокредитования, департамента маркетинга, управления страховых и сервисных продуктов», — уточняется в сообщении банка.



Наталья Русова окончила Самарский государственный университет по специальности «финансовый менеджмент» в 2006 году. К команде Русфинанс Банка присоединилась в 2008 году в качестве руководителя отдела по работе с федеральными партнерами. В 2014 году Русова была назначена на должность начальника управления продаж департамента автокредитования, а с 2015 года она занимает позицию директора департамента автокредитования.



«Позитивные перемены в руководящем составе Русфинанс Банка направлены на дальнейшее укрепление наших позиций на российском рынке авто- и потребительского кредитования. Во многом благодаря усилиям Натальи, ее клиентоориентированному подходу банк стал лидером автокредитования в России по итогам первого квартала 2019 года», — прокомментировал председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров.

