Больше всех накопили на будущую пенсию те, кто родился в выходные — в субботу и воскресенье. У них самые высокие пенсионные счета, свидетельствуют данные анализа клиентской базы НПФ «Сафмар» по числу рожденных в дни недели. А вот «люди вторника» имеют самый низкий размер счета в НПФ «Сафмар».



Исследование проводилось по клиентской базе объединенного фонда (в марте текущего года к НПФ «Сафмар» присоединился НПФ «Доверие»), которая составляет 4 млн человек.

Так, рожденные в понедельник вполне ответственно подходят к формированию будущей пенсии. Они обладают накоплениями лишь немного ниже среднего счета НПФ «Сафмар», их пенсионный счет составляет в среднем 61,21 тыс. рублей. В рейтинге по накоплениям в фонде у «людей пятницы» — 61,14 тыс. рублей, у «людей четверга» — 61,08 тыс. рублей и у «людей среды» — 61,05 тыс. рублей. А вот самый маленький средний счет у тех, кто родился во вторник, — он составляет 60,98 тыс. рублей. Рожденные в субботу оказались наиболее успешными: они больше всех накопили на пенсию — 61,87 тыс. рублей. Чуть отстают по размеру среднего счета «воскресники»: средний счет их пенсионных накоплений — 61,74 тыс. рублей.



Согласно статистике, число клиентов НПФ «Сафмар», родившихся в выходные дни, меньше, чем в будни. Так, доли «представителей» субботы и воскресенья составляют 13,86% и 13,74% соответственно в структуре общей клиентской базы, а рожденных во вторник — 14,66%.

«При этом они копят больше всех, что может говорить о врожденной настойчивости и активности таких людей, с рождения привыкших пробиваться через все преграды и препоны в выходные дни», — отмечается в исследовании. А вот те, кто родился во вторник и имеет самый низкий счет, наоборот, составляют самую многочисленную группу клиентов.