Компания iDSystems , как отечественный лидер сферы электронного документооборота между банками и госорганами, конкретно автоматизацией взаимодействия с ФССП России очень плотно занимается уже более шести лет. И, как и в самом начале становления электронного сотрудничества кредитных организаций и судебных приставов-исполнителей (СПИ), программные решения на базе системы «iDБанк» в нынешнее время остаются прогрессивными и эффективными. Подтверждение тому — сотый-юбилейный проект подключения к работе с ФССП, который реализовывает iDSystems.

Вместе с накопленным опытом за годы успешных интеграций «iDБанк» команда iDSystems разработала и специальный набор модулей системы, отвечающих за различные процессы во взаимодействии с ФССП России, которые и составили комплексное решение.

Один из модулей — «Розыск средств должников» (ФССП_РСД) исполняет обязательное взаимодействие. Согласно требованиям регулятора, банки должны отвечать на запросы СПИ на розыск средств должников, даже если 90% этих запросов и не относятся к клиентам конкретной кредитной организации. Конечно, достаточно уведомить ФССП, что сведений нет, но без автоматизации процесса, вручную, операторы тратят уйму времени. А вот модуль системы «iDБанк» оптимизирует работу целых департаментов в банках, автоматически формируя все ответы на запросы от СПИ.

Автоматизирует процесс взыскания, контроля за его порядком и действиями/бездействиями СПИ с минимальным участием человека модуль «Запрос о ходе исполнительных производств» (ФССП_ЗХИП). Он осуществляет контроль за ходом исполнительных производств (ИП) в формате подписки. Поскольку все процессуальные документы сливаются в систему автоматически, издержки на получение сведений, подачу заявлений (ходатайств) и жалоб сокращаются. Не тратится рабочее время, не выполняются избыточные операции и осуществляется контроль за работой специалистов отдела взыскания. Сервисы, обеспеченные iDSystems за счет использования информационной системы, предоставляют все сведения о наличии ИП на исполнении.

Обязательной обработкой постановлений СПИ занят модуль «Взыскание задолженностей». Являясь шлюзом или мастер-системой, решение снимает нагрузку с АБС, автоматизирует все взаимодействия по обработке информации по арестам/отмене арестов/списаниям и т.п. по клиентам конкретного банка.

Получить сведения по всем исполнительным производствам на территории РФ помогает модуль «Реестр должников». Возможности его позволяют организовать прием платежей с целью погашения задолженностей по исполнительным производствам. Дополнительные «плюсы» для банка — сведения об имеющихся и потенциальных клиентах для использования их в различных процедурах анализа.

В каждом из реализованных командой iDSystems проекте, в зависимости от потребностей банка, участвовали различные модули системы и их комбинации. Но в любом проекте сбалансированные по функциональности и стоимости решения позволили реализовать возможности по максимуму с индивидуальным подходом на всех этапах. Единая с сервисами ФССП России платформа, схожие интеграционные механизмы — в одном из самых сложных видов взаимодействия удалось достичь многого. Поэтому своеобразный сотый юбилей — предмет гордости для компании iDSystems.

Для справки:

Подробное описание каждого модуля и решения для ЭДО с ФССП можно запросить у сотрудников коммерческого департамента iDSystems по e-mail: post@id-sys.ru

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group