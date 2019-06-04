Специальный документ в доступной форме предупредит потребителя обо всех рисках.
ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), рассказал «Ведомостям» представитель регулятора, пояснив, что за счет этого информация о финансовых продуктах станет доступнее и удобнее для восприятия, а риски злоупотреблений снизятся.
Из письма Центробанка президенту Всероссийского союза страховщиков Игорю Юргенсу («Ведомости» располагают документом, представитель союза его подлинность подтвердил) следует, что в паспорт финансового продукта, который придется подписывать и продавцу, и покупателю, могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и т. п.
По словам представителя ЦБ, такие паспорта целесообразно ввести для всех секторов финансового рынка, и регулятор, основываясь на поступивших от граждан жалобах, предложил список из более чем 30 продуктов, для которых паспорта будут введены в первую очередь.
По данным «Ведомостей», в перечень страховых продуктов, у которых появятся паспорта, могут войти ОСАГО, каско, ДСАГО, страхование жизни, имущественное и туристическое страхование, страхование от несчастных случаев и болезней; в числе прочего паспорта на первом этапе могут появиться у таких финансовых инструментов, как внебиржевые деривативы и структурные продукты, которые включают в себя деривативы.
Представитель ЦБ отметил, что процесс введения паспортов должен стать массовым в этом году.
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