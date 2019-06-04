Совокупный размер «дыры» в капитале банков-банкротов составил в 2018 году 250,3 млрд рублей против 297,5 млрд годом ранее, свидетельствуют материалы Банка России.

«По результатам проведенного временными администрациями обследования финансового состояния банков, признанных банкротами, в 2017 году установлено, что совокупная величина превышения размера обязательств банков над величиной их активов составила порядка 297,5 млрд рублей, в 2018 году — 250,3 млрд рублей», — говорится в опубликованном на сайте регулятора информационно-аналитическом материале «Прекращение деятельности кредитных организаций» за 2018 год.

При этом разрыв между фактическим размером активов кредитных организаций, оказавшихся несостоятельными, и цифрами в их отчетности оказался больше в 2018 году.

«Реальная стоимость активов, установленная по результатам проведения временными администрациями обследования финансового состояния банков-банкротов, в 2017 году составила 40,2% от величины активов, отраженных в отчетности кредитных организаций, переданной временным администрациям бывшим руководством банков-банкротов, в 2018 году — 38%», — указано в докладе.

Согласно данным ЦБ, в 2018 году по заявлениям регулятора или временных администраций суды приняли решения о банкротстве 41 кредитной организации и о принудительной ликвидации 16 кредитных организаций; в 2017-м было принято 44 и 12 таких решений соответственно.



В числе прочего сообщается, что в 2018 году как сам Банк России, так и временные администрации направили 99 обращений в правоохранительные органы с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников кредитных организаций признаков уголовно наказуемых деяний (в 2017 году — 91). По имеющейся у Центробанка информации, в 2018 году правоохранительными органами возбуждено 29 уголовных дел в отношении руководства (собственников) кредитных организаций (в том числе по обращениям, направленным в предыдущие годы) против 41 дела в 2017-м.

