Участники Системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита. Такое может случиться в выходные или праздничные дни и чревато остановкой платежей, пишет «Коммерсант».

На состоявшемся на днях съезде Ассоциации банков России зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов поднял проблему, связанную с возможной остановкой переводов по СБП. Он отметил, что банки устанавливают специальный лимит на корреспондентском счете в ЦБ для проведения мгновенных платежей. В размере этого лимита средства блокируются и недоступны для иных операций. По его словам, банки, «не понимая, какой объем средств может потребоваться клиентам в выходные дни, могут установить недостаточный лимит», что в отсутствие возможности автоматического кредитования со стороны ЦБ может привести к приостановке платежей через СБП. «Это влечет общие имиджевые проблемы для всей системы», — указал Панферов, предложив ЦБ подумать о возможности предоставления овердрафта банкам — участникам системы.

Пока к системе подключено ограниченное число участников, объемы переводов невелики, и банкам удается укладываться в устанавливаемые ими самими ограничения. Требований по минимальному размеру лимита у ЦБ нет. Но объемы платежей очень быстро растут, и многие банки сталкиваются с тем, что число исходящих платежей превышает число входящих. Это осложняет расчет лимита.

По прогнозам банков — участников системы, к концу года объемы платежей в рамках СБП могут вырасти в разы, если не на порядок. «Вопрос актуален ввиду того, что отсутствует история, как именно люди пользуются системой и какая, например, будет потребность в ней в новогодние праздники, — указывает член совета директоров РНКО «Платежный Центр» Александр Погудин. — Таким образом, банки вынуждены сейчас держать средства с существенным запасом». По словам Алексея Панферова, опция овердрафта положительно скажется на бесперебойности работы системы как при переводах между физическими лицами, так и при внедрении новых перспективных сервисов (например, торгового эквайринга по QR-кодам).

По словам собеседников «Коммерсанта» в банках — участниках СБП, при сокращении лимита до критического уровня Банк России информирует финучреждение, а оно должно принять решение о повышении и отправить сообщение регулятору. Но для этого необходима работа определенных сотрудников банка в режиме 24/7. Это могут позволить себе лишь крупные кредитные организации с собственным процессингом (таких банков около 50), который они поддерживают круглосуточно.

Небольшие банки часто отдают процессинг на аутсорсинг, а их сотрудники отдыхают в выходные и праздники. Аутсорсинговая компания сама не имеет права принимать решения по лимитам по корсчету, и не каждый банк готов делегировать это сторонней фирме, указывают собеседник газеты в одном из средних банков. Таким образом, по мере присоединения небольших банков актуальность кредитования от ЦБ при исчерпании лимита будет расти.

Впрочем, и крупные банки не прочь воспользоваться овердрафтом регулятора, особенно на выгодных условиях. Дело в том, что свободную ликвидность кредитные организации размещают на межбанковском рынке или в самом ЦБ, что обеспечивает им дополнительный доход. Поэтому держать средства с запасом в рамках лимита СБП банкам невыгодно. «ВТБ поддерживает идею по подключению овердрафта для бесперебойности клиентских переводов в рамках СБП в выходные и праздничные дни», — сообщили в пресс-службе банка. «Опция овердрафта в целом может быть интересна банкам для снижения издержек», — указывают и в банке «Русский Стандарт».

Независимые эксперты также считают внедрение такой услуги со стороны регулятора оправданным. «Банк России, действительно, может установить определенный лимит овердрафта по корсчету, так как располагает всеми данными о финансовом состоянии банка, — указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. — Логично предположить, что стоимость услуги будет зависеть от срочности и размера лимита». По мнению председателя правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, если ЦБ пойдет навстречу участникам СБП и даст им овердрафт, то логично установить размер минимального лимита, который рассчитывается довольно просто исходя из дневных остатков, среднего дневного оборота.



В Банке России «Коммерсанту» сообщили, что в настоящее время рассматривают «целесообразность предоставления банкам — участникам СБП овердрафта» в указанных случаях.