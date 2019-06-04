Участники Системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита. Такое может случиться в выходные или праздничные дни и чревато остановкой платежей, пишет «Коммерсант».
Участники Системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита. Такое может случиться в выходные или праздничные дни и чревато остановкой платежей, пишет «Коммерсант».
На состоявшемся на днях съезде Ассоциации банков России зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов поднял проблему, связанную с возможной остановкой переводов по СБП. Он отметил, что банки устанавливают специальный лимит на корреспондентском счете в ЦБ для проведения мгновенных платежей. В размере этого лимита средства блокируются и недоступны для иных операций. По его словам, банки, «не понимая, какой объем средств может потребоваться клиентам в выходные дни, могут установить недостаточный лимит», что в отсутствие возможности автоматического кредитования со стороны ЦБ может привести к приостановке платежей через СБП. «Это влечет общие имиджевые проблемы для всей системы», — указал Панферов, предложив ЦБ подумать о возможности предоставления овердрафта банкам — участникам системы.
Пока к системе подключено ограниченное число участников, объемы переводов невелики, и банкам удается укладываться в устанавливаемые ими самими ограничения. Требований по минимальному размеру лимита у ЦБ нет. Но объемы платежей очень быстро растут, и многие банки сталкиваются с тем, что число исходящих платежей превышает число входящих. Это осложняет расчет лимита.
По прогнозам банков — участников системы, к концу года объемы платежей в рамках СБП могут вырасти в разы, если не на порядок. «Вопрос актуален ввиду того, что отсутствует история, как именно люди пользуются системой и какая, например, будет потребность в ней в новогодние праздники, — указывает член совета директоров РНКО «Платежный Центр» Александр Погудин. — Таким образом, банки вынуждены сейчас держать средства с существенным запасом». По словам Алексея Панферова, опция овердрафта положительно скажется на бесперебойности работы системы как при переводах между физическими лицами, так и при внедрении новых перспективных сервисов (например, торгового эквайринга по QR-кодам).
По словам собеседников «Коммерсанта» в банках — участниках СБП, при сокращении лимита до критического уровня Банк России информирует финучреждение, а оно должно принять решение о повышении и отправить сообщение регулятору. Но для этого необходима работа определенных сотрудников банка в режиме 24/7. Это могут позволить себе лишь крупные кредитные организации с собственным процессингом (таких банков около 50), который они поддерживают круглосуточно.
Небольшие банки часто отдают процессинг на аутсорсинг, а их сотрудники отдыхают в выходные и праздники. Аутсорсинговая компания сама не имеет права принимать решения по лимитам по корсчету, и не каждый банк готов делегировать это сторонней фирме, указывают собеседник газеты в одном из средних банков. Таким образом, по мере присоединения небольших банков актуальность кредитования от ЦБ при исчерпании лимита будет расти.
Впрочем, и крупные банки не прочь воспользоваться овердрафтом регулятора, особенно на выгодных условиях. Дело в том, что свободную ликвидность кредитные организации размещают на межбанковском рынке или в самом ЦБ, что обеспечивает им дополнительный доход. Поэтому держать средства с запасом в рамках лимита СБП банкам невыгодно. «ВТБ поддерживает идею по подключению овердрафта для бесперебойности клиентских переводов в рамках СБП в выходные и праздничные дни», — сообщили в пресс-службе банка. «Опция овердрафта в целом может быть интересна банкам для снижения издержек», — указывают и в банке «Русский Стандарт».
Независимые эксперты также считают внедрение такой услуги со стороны регулятора оправданным. «Банк России, действительно, может установить определенный лимит овердрафта по корсчету, так как располагает всеми данными о финансовом состоянии банка, — указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. — Логично предположить, что стоимость услуги будет зависеть от срочности и размера лимита». По мнению председателя правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, если ЦБ пойдет навстречу участникам СБП и даст им овердрафт, то логично установить размер минимального лимита, который рассчитывается довольно просто исходя из дневных остатков, среднего дневного оборота.
В Банке России «Коммерсанту» сообщили, что в настоящее время рассматривают «целесообразность предоставления банкам — участникам СБП овердрафта» в указанных случаях.
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