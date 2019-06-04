В июне 2019 года стартовала новая летняя рекламная кампания банка «Восточный» в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Реклама будет представлена роликами на телевидении и в Интернете, билбордами, баннерами в Интернете, а также макетами в прессе. Рекламная кампания пройдет во всех городах присутствия банка «Восточный».



«Летняя рекламная кампания направлена на привлечение внимания клиентов к флагманскому продукту банка «Восточный» — кредиту наличными «Большой комфорт». Этот кредит предоставляется на сумму до 1 млн рублей по очень привлекательной ставке — 9,9% годовых», — говорится в сообщении банка.

Летняя кампания банка стала продолжением весеннего флайта, в котором героиня Марины Федункив принимала решение взять кредит прямо в салоне красоты. В этот раз идея взять кредит и поехать всей семьей в отпуск приходит в голову главному герою во время утренней пробежки в парке. В обоих роликах одобрение не заставляет себя ждать — сотрудники банка готовы поддержать решение клиента в любом месте и в любое время.