Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Меткомбанка на уровне «BBB-(RU)» Прогноз по рейтингу «стабильный», говорится в сообщении агентства.

«Кредитный рейтинг Меткомбанка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной оценкой достаточности капитала, сильной позицией по ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля и структуры фондирования», — поясняется в релизе.



В АКРА напоминают, что Меткомбанк — средняя по размеру кредитная организация, осуществляющая свою деятельность преимущественно в Москве и Уральском федеральном округе. Основной объем активных операций приходится на кредиты нефинансовым компаниям и вложения в ценные бумаги.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает узкую клиентскую базу Меткомбанка и невысокую долю, занимаемую им в ключевом сегменте (кредитование компаний). «Позитивно на оценке отражается диверсификация операционного дохода банка (за 2018 год индекс Херфиндаля — Хиршмана составил 0,28). Качество корпоративного управления оценивается как адекватное, качество стратегического планирования также признается адекватным и соответствующим модели бизнеса банка», — отмечают аналитики.

АКРА положительно оценивает наращивание объема рыночного кредитования и гарантийного бизнеса, но при этом отмечает рост доли кэптивного бизнеса и не исключает наращивания его объемов в дальнейшем.

Нормативы достаточности капитала Меткомбанка имеют тенденцию к снижению ввиду роста активов, но вместе с тем стабильно поддерживаются банком с достаточным запасом, замечают эксперты. Это позволяет выдержать существенный прирост стоимости риска (на 500 б. п. и более) на горизонте 12–18 месяцев без нарушения обязательных нормативов. Собственные возможности банка по генерации прибыли оцениваются как невысокие. В течение последних лет банк выплачивал акционерам дивиденды в размере не менее 50% прибыли предшествующего года.

Кредитный портфель Меткомбанка характеризуется высокой концентрацией: на 31 декабря 2018 года на 10 крупнейших групп заемщиков приходилось около 80% ссудной задолженности. При этом АКРА обращает внимание на повышенную концентрацию на кредитах компаниям, аффилированным с акционерами либо их бизнес-партнерами (порядка 69%). Качество сформированного кредитного портфеля оценивается как удовлетворительное.

Удовлетворительная структура фондирования обусловлена повышенной концентрацией на средствах крупнейшей группы кредиторов (превышали 25% обязательств банка на 31 декабря 2018 год). Структура фондирования по источникам признается приемлемой — средства физических лиц формируют 43% обязательств.