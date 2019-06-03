ВУЗ-Банк предлагает получить кешбэк до 10%, расплачиваясь корпоративной картой при проведении ремонта и строительстве. Акция действует с 1 июня по 31 июля 2019 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кешбэк 10% начисляется за ремонт кондиционеров, системы отопления и сантехники, подрядные работы электрика, плотника, строительные работы, кровельные работы, наружную обшивку стен, изоляционные работы, укладку камня, плитки и кирпича, мозаики, штукатурные работы, архитектурные, инженерные, геодезические работы, сварочные и прочие подрядные работы», — говорится в релизе банка.

Кешбэк 1% начисляется за покупку строительных и пиломатериалов, товаров для сада и дома, водопроводного, отопительного и прочего индустриального оборудования, металлоизделий и металлолома, стекла, краски, обоев, штор, напольных покрытий и прочих непродовольственных товаров.

Выплата кешбэка происходит ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.